Butera, fitta vegetazione invade la strada di accesso a Tenutella: effettuati i lavori di manutenzione

Il comune è intervenuto con decespugliatori e un potente tagliaerba stradale per eliminare la fitta vegetazione cresciuta ai margini della strada e che costituiva un pericolo

Redazione

18 Settembre 2020 12:15

Il sindaco di Butera, Filippo Balbo, è stato di parola. Come aveva promesso agli abitanti della zona balneare di Marina di Butera, ha fatto intervenire uomini della manutenzione comunale con decespugliatori e un potente tagliaerba stradale per eliminare la fitta vegetazione cresciuta ai margini della strada di accesso a Tenutella Ovest che costituiva pericolo per chi la percorre.

Gli arbusti avevano coperto i guardrail e invaso la sede stradale costringendo gli automezzi a spostarsi verso il centro della carreggiata i cui margini non erano più visibili. Con l'intervento di questi giorni vengono ripristinati gli elementi di sicurezza su quella importante arteria che porta ai campi coltivati da molti serricoltori, dagli abitanti di Tenutella e da chi opera o è ospite presso il centro-vacanze del "Sikania Resort" e in due vicini "B&B".

Gli operai procederanno anche alla rimozione dei cumuli di terriccio, ormai indurito, formatisi dopo le abbondanti piogge primaverili.

Soddisfatti i cittadini della contrada che con il sindaco hanno avviato un rapporto di leale e proficua collaborazione, concordando alcuni interventi di miglioria realizzabili a breve, medio e lungo termine.

"Sempre per motivi di sicurezza - ha detto il sindaco, Balbo - stiamo già provvedendo all'illuminazione della rotonda d'accesso alla strada di Tenutella, a ridosso della SS 115, vicino al bevaio, con lampade a led autoalimentate da pannelli solari". "Aspettiamo, inoltre - ha aggiunto - la piantina delle strade interne del villaggio con i nomi scelti dagli stessi abitanti per inviarla alla commissione toponomastica e dare alla zona un'identità e una numerazione alle case al fine di rendere facilmente raggiungibili i cittadini che le abitano".

Gli impegni successivi saranno oggetto di confronti periodici tra il sindaco di Butera e il comitato di quartiere di Tenutella Ovest.

