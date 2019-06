Attualita 76

Butera, contrada Fiumicello: avviati i lavori di adeguamento per l'attivazione del depuratore

Al termine dei lavori, i cittadini potranno usufruire di un servizio di depurazione delle acque reflue con evidenti ricadute positive sul territorio in termini ambientali

08 Giugno 2019 12:38

Dopo aver concluso un lungo percorso congiunto, avviato lo scorso anno, tra Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Filippo Balbo, ATO Idrico e Gestore, finalizzato alla messa in funzione dell’impianto di depurazione di contrada Fiumicello a Butera, lo scorso mese di maggio sono stati avviati i lavori di adeguamento che consentiranno l’attivazione del depuratore.L’intervento programmato – “Ripristino e adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada Fiumicello ID 204 nel Comune di Butera” – è stato inserito nella rimodulazione del Piano degli Investimenti approvato dal C.A.T.O. Idrico CL6 con fondi privati del Gestore. Un’altra concreta conferma del virtuoso rapporto tra gestore privato e istituzioni pubbliche che sta consentendo, step dopo step, di ammodernare e potenziare la rete di infrastrutture e servizi dell’intero territorio della provincia di Caltanissetta.

Si tratta di un intervento molto importante per la città di Butera, considerato che alla fine dei lavori, prevista entro l’anno corrente, i cittadini potranno usufruire di un servizio di depurazione delle acque reflue con evidenti ricadute positive sul territorio in termini ambientali.

Enorme soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Balbo: “L’attivazione del Depuratore urbano è un obiettivo su cui l’attuale amministrazione ha lavorato da quando si è insediata, ritenendolo una priorità! Oggi grazie alla perfetta condivisione del percorso tra Amministrazione Comunale, ATO CL 6 ed Ente Gestore, possiamo dire che entro l’anno consegneremo alla comunità la depurazione delle acque”.



