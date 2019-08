Attualita 203

Butera, bollette e conguagli: Caltaqua invita gli utenti a trasmettere il modulo del censimento

L'ente gestore invita gli utenti a procedere alla lettura del contatore e a trasmettere i dati sul numero delle persone che vivono in un'abitazione

Redazione

07 Agosto 2019 16:32

In relazione alle criticità segnalate – sia sugli organi di informazione che sui social network - circa le fatture per i consumi idrici emesse nel territorio di Butera, Caltaqua, ritiene doveroso, nell’ottica di un’equilibrata ricostruzione degli accadimenti, effettuare alcune puntualizzazioni e osservazioni.In primo luogo occorre ribadire che sono ancora numerosi, anche nel territorio di Butera, i contatori che sono collocati – in spregio alla normativa – in luoghi privati o comunque inaccessibili. Ciò ha come prima conseguenza che troppe volte i “letturisti” della società, come ribadito in diverse occasioni anche di recente, siano impossibilitati ad effettuare la periodica rilevazione dei consumi idrici. Questo comporta, consequenzialmente, l’impossibilità per il Gestore di poter procedere con una fatturazione aderente ai consumi reali e la necessità di utilizzare altri parametri – stime e consumi presunti – rinviando a successivi conguagli la regolarizzazione dei consumi fatturati.

A proposito dei misuratori giova, anche, sottolineare che il Gestore ha già proceduto alla collocazione di apparecchi di ultima generazione, di elevata precisione e di sicura affidabilità talché non trova alcun fondamento – al di là di eventuali singoli casi – la contestazione circa un presunto malfunzionamento dei contatori stessi.

Caltaqua ribadisce inoltre la sollecitazione all’utenza a fare un più attivo ricorso allo strumento dell’autolettura – vale a dire la comunicazione periodica autonoma da parte del singolo intestatario dell’utenza dei consumi effettivamente sostenuti – che, invece, sin qui non ha trovato la necessaria condivisione. Questo nonostante il Gestore abbia messo a disposizione dell’utenza molte modalità di trasmissione dell’autolettura.

Altro invito del Gestore è quello di trasmettere agli uffici il modulo del censimento (allegato alla fattura del II trimestre). Tale modulo prevede l’analitica indicazione delle persone che convivono stabilmente con l’intestatario dell’utenza. Grazie a questa autocertificazione, il Gestore provvederà a rimodulare la quota tariffaria in questione che varierà in relazione al numero dei componenti del nucleo residente.

Per quel che riguarda la segnalazione di perdite di rete diffuse, il Gestore interverrà prontamente come da programmazione già definita.

Caltaqua ribadisce, infine, la propria assoluta e completa disponibilità a fornire direttamente ai singoli utenti spiegazioni mirate su specifiche criticità segnalate mettendo a disposizione – ovviamente anche in questo periodo estivo – il front office aziendale della sede centrale e di quelle distaccate, il proprio call center, e i propri sportelli virtuali fruibili on line sul proprio sito istituzionale.







