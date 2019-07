Cronaca 201

Bus in fiamme sulla Gela - Catania: i passeggeri hanno fatto in tempo a scendere dal pullman

L'incendio si è verificato all'altezza di Mineo. Tanta paura per i passeggeri che però sono riusciti a scendere prima che il rogo si propagasse ulteriolmente

17 Luglio 2019 16:46

Bus in fiamme sulla Gela - Catania. L'incendio si è sviluppato all'altezza di Mineo. Non si segnalano feriti. I passeggeri sono riusciti a scendere e a mettersi in salvo. Da accertare le cause del rogo che hanno distrutto il pesante mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia stradale. Il traffico al momento è paralizzato.

