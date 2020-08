Attualita 640

Bus gratis in Sicilia per vigili del fuoco e forze di polizia: l'intesa entrerà in vigore da settembre

Potranno viaggiare gratuitamente sui pullman di linea regionali dalle sedi di residenza a quelle di servizio e viceversa

Redazione

21 Agosto 2020 11:07

I vigili del fuoco e le forze di polizia siciliane, dal prossimo settembre, potranno viaggiare gratuitamente sui pullman di linea regionali dalle sedi di residenza a quelle di servizio e viceversa.Lo rendono noto le segreterie regionali di Confsal e Siap dopo che «si è finalmente concluso l’iter di perfezionamento della procedura relativa al ripristino della Legge regionale in oggetto» che era stata sospesa circa 12 anni fa.

I sindacati «ringraziano quanti hanno sostenuto le loro tesi e si sono attivati per individuare una norma ad hoc, nonché, i gruppi che l’hanno sostenuta e votata».

«Un particolare ringraziamento - si legge nella nota di Confsal e Siap - va rivolto ai presidenti della Regione, Nello Musumeci, e dell’Ars, Gianfranco Miccichè, all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, e ai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, che l’hanno convintamente votata».

I sindacati ritengono «il risultato ottenuto un punto di inizio per avanzare nuove proposte per la tutela delle categoria e l’estensione dei benefici anche ai servizi ferroviari e di navigazione per le isole minori».





I vigili del fuoco e le forze di polizia siciliane, dal prossimo settembre, potranno viaggiare gratuitamente sui pullman di linea regionali dalle sedi di residenza a quelle di servizio e viceversa.Lo rendono noto le segreterie regionali di Confsal e Siap dopo che «si è finalmente concluso l’iter di perfezionamento della procedura relativa al ripristino della Legge regionale in oggetto» che era stata sospesa circa 12 anni fa.

I sindacati «ringraziano quanti hanno sostenuto le loro tesi e si sono attivati per individuare una norma ad hoc, nonché, i gruppi che l’hanno sostenuta e votata».

«Un particolare ringraziamento - si legge nella nota di Confsal e Siap - va rivolto ai presidenti della Regione, Nello Musumeci, e dell’Ars, Gianfranco Miccichè, all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, e ai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, che l’hanno convintamente votata».

I sindacati ritengono «il risultato ottenuto un punto di inizio per avanzare nuove proposte per la tutela delle categoria e l’estensione dei benefici anche ai servizi ferroviari e di navigazione per le isole minori».





News Successiva Monopattini elettrici, agli italiani piacciono sempre di più

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare