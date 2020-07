Attualita 219

Buoni spesa Coronavirus, molte domande presentate a Gela contengono parecchi errori

L'amministrazione comunale invita gli interessati a verificare che l'iter sia stato seguito correttamente

Redazione

14 Luglio 2020 20:21

Ci sono molti errori nella presentazione delle domande per i buoni spesa Covid 19. Negli uffici del comune di Gela, a distanza di qualche giorno dall'annuncio relativo alla presentazione on line delle domande, ci si è resi conto di ciò e si invitano tutti i cittadini che abbiano già provveduto ad inoltrare le richieste a regolarizzare la propria posizione, accertandosi che tutto l'iter sia stato seguito correttamente sulla piattaforma telematica “SocialBonus”. Il tempo c'è ancora (17 luglio il termine ultimo per gli esercenti, 20 luglio per i cittadini), ma tutte le istanze non inoltrate attraverso tale piattaforma saranno considerate nulle.Uno degli errori più comuni emerso dalle prime centinaia di domande presentate è che i cittadini dopo aver stampato il modulo sulla piattaforma lo hanno compilato a penna e firmato, prima di rinviarlo o di consegnarlo brevi manu. Niente di più sbagliato. L'intera procedura e la compilazione vanno fatti sulla piattaforma, solo dopo si deve procedera alla stampa, alla firma digitale e al rinvio, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Per tutti i dettagli e le informazioni consultare esclusivamente il sito www.comune.gela.cl.it e fare riferimento alla piattaforma “SocialBonus”. Per ulteriori chiarimenti contattare i numeri 0933 906796/906797.



