Attualita 453

Buoni spesa assegnati ai Comuni, il sindaco di Caltanissetta: "Criteri per assegnarli stabiliti dalla Regione"

I Comuni erano obbligati a sottoscrivere l'atto di adesione con il quale si impegnavano a pubblicare l'Avviso Pubblico rivolto ai cittadini

Redazione

25 Novembre 2020 20:53

"In merito all'Avviso Pubblico per l'attribuzione dei Buoni spesa per fronteggiare l'emergenza sociale derivante dall'epidemia da Covid-19, si evidenzia che i criteri per presentare le istanze indicati nel bando non sono stati stabiliti dal Comune". E' quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. "La Regione Sicilia, con Deliberazione di Giunta n. 124 del 28/03/2020, ha stanziato le somme del Fondo Sociale Europeo per finanziare l'intervento e con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali ha ripartito le suddette somme ai Comuni e ha stabilito i criteri per assegnare i buoni spesa ai cittadini. Il medesimo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia prevedeva che, per potere ricevere i fondi, i Comuni erano obbligati a sottoscrivere l'atto di adesione con il quale si impegnavano a pubblicare l'Avviso Pubblico rivolto ai cittadini, secondo lo schema di bando elaborato dalla Regione contenuto come allegato (Allegato n.2) al predetto D.D.G. n. 304. Il Comune di Caltanissetta ha sottoscritto l'atto di adesione e si è attenuto scrupolosamente alle indicazioni della Regione pubblicando l'Avviso secondo lo schema fornito dalla Regione"

"In merito all'Avviso Pubblico per l'attribuzione dei Buoni spesa per fronteggiare l'emergenza sociale derivante dall'epidemia da Covid-19, si evidenzia che i criteri per presentare le istanze indicati nel bando non sono stati stabiliti dal Comune". E' quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. "La Regione Sicilia, con Deliberazione di Giunta n. 124 del 28/03/2020, ha stanziato le somme del Fondo Sociale Europeo per finanziare l'intervento e con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali ha ripartito le suddette somme ai Comuni e ha stabilito i criteri per assegnare i buoni spesa ai cittadini. Il medesimo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia prevedeva che, per potere ricevere i fondi, i Comuni erano obbligati a sottoscrivere l'atto di adesione con il quale si impegnavano a pubblicare l'Avviso Pubblico rivolto ai cittadini, secondo lo schema di bando elaborato dalla Regione contenuto come allegato (Allegato n.2) al predetto D.D.G. n. 304. Il Comune di Caltanissetta ha sottoscritto l'atto di adesione e si è attenuto scrupolosamente alle indicazioni della Regione pubblicando l'Avviso secondo lo schema fornito dalla Regione"

News Successiva Fogli rosa e patenti, prorogati fino allo scadere dello stato di emergenza da Covid-19

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare