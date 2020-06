Salute 329

Brusaferro: "Effetti indesiderati se si disinfetta troppo. Mascherine? Ecco come usarle"

Secondo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, è giusto disinfettare ma non bisogna esagerare

Redazione

04 Giugno 2020 10:56

Tenere puliti gli ambienti in cui si vive è fondamentale soprattutto finchè il coronavirus continuerà a circolare. Ma secondo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro non bisogna esagerare."Laddove le superficie sono mantenute pulite il virus è facilmente inattivabile, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare. Le disinfezioni possono provocare effetti indesiderati se usate in modo estensivo e intensivo. Perché un eccesso di disinfettanti arriva negli scarichi ed entra in un ciclo". Brusaferro lo ha detto durante l'audizione in Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Sulle mascherine puntualizza: "Non è raccomandato usare mascherine molto sofisticate a livello domestico. Ma, in base ai diversi contesti, si può usare lo strumento di protezione più appropriato". Pertanto, "usare la mascherina appropriata per l'uso appropriato potrebbe essere uno slogan da utilizzare" per campagne informative nella popolazione.

E arriva anche un altro chiarimento: "Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da 2 a 6 ore ma non ci sono evidenze che ne garantiscano il riutilizzo in sicurezza" e neppure il ricondizionamento. Per quelle di comunità "dipende dal materiale con cui sono realizzate" ma queste "non hanno potere filtrante, fungono solo da barriera".



