Attualita 762

Briatore si rivolge al figlio Falco Nathan: "14 giorni passano veloci". L'imprenditore in attesa delle dimissioni

Il proprietario del Billionaire, dopo aver lasciato l'ospedale, resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare

Redazione

29 Agosto 2020 12:25

Un post su Instagram: "14 giorni passano veloci...". Così Flavio Briatore si rivolge al figlio Falco Nathan in vista dell'isolamento domiciliare che attende l'imprenditore dopo le dimissioni dal San Raffaele dove era ricoverato da domenica, positivo al coronavirus.

Il messaggio social di Briatore è accompagnato da una foto scattata in estate assieme al figlio.L'imprenditore, proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare, probabilmente ospite nella residenza di Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso Vercelli. In un primo momento Briatore era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo lombardo.



