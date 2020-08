Cronaca 250

Briatore positivo al Covid, l'ospedale precisa: "E' ricoverato per un'altra patologia"

Il San Raffaele sottolinea che l'imprenditore è stato ricoverato per un'altra patologia e come prevede il protocollo è stato poi sottoposto al tampone

Redazione

26 Agosto 2020 15:51

Flavio Briatore è positivo al Covid. «L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2».E’ quanto si legge in una nota del San Raffaele in cui si precisa che «il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati». «L'Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio», conclude la nota.



Flavio Briatore è positivo al Covid. «L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2».E’ quanto si legge in una nota del San Raffaele in cui si precisa che «il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati». «L'Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio», conclude la nota.



Il piccolo Evan a luglio era già stato ricoverato per lesioni e fratture: il referto fu inoltrato ai carabinieri

News Successiva Briatore ha solo un'infiammazione alla prostata, si aggravano intanto le condizioni di salute di un barman del Billionaire

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare