Botte da orbi al lungomare di Gela tra due donne: la rissa scatenata da un'eredità contesa

Solo l'immediato intervento dei carabinieri del reparto territoriale ha scongiurato che la lite degenerasse

Redazione

17 Settembre 2019 15:58

Botte da orbi fra due donne al lungomare di Gela per una eredità contesa. Solo l’intervento dei carabinieri, avvertiti da alcuni passanti, ha scongiurato il peggio e riportato la calma fra le due donne. Tuttavia per le due donne è stato necessario far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela dove sono state medicate. Poi le due donne, sono state dimesse.(Foto archivio)

