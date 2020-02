Cronaca 271

Botte ai bambini di un asilo, maestra torna in libertà: sospensione per un anno dall'insegnamento

L’arresto era scattato a fine gennaio su richiesta della Procura di Ragusa ed era stato disposto dal Gip

Redazione

12 Febbraio 2020 11:35

Una delle insegnanti arrestate e poste ai domiciliari a Vittoria per le violenze fisiche e verbali nei confronti dei bambini di una scuola materna, torna in libertà. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame che come misura cautelare ha sospeso la donna G.A. 59 anni dall’insegnamento per 12 mesi.L’arresto era scattato a fine gennaio su richiesta della Procura di Ragusa e disposizione del gip.



Una delle insegnanti arrestate e poste ai domiciliari a Vittoria per le violenze fisiche e verbali nei confronti dei bambini di una scuola materna, torna in libertà. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame che come misura cautelare ha sospeso la donna G.A. 59 anni dall’insegnamento per 12 mesi.L’arresto era scattato a fine gennaio su richiesta della Procura di Ragusa e disposizione del gip.



Caltanissetta, cocaina e marijuana nascoste nelle scarpe: segnalato un 37enne

News Successiva Precipita un piccolo aereo, morti nel siracusano un istruttore e un giovane allievo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare