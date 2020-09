Politica 227

Sopralluogo all'ospedale di Gela, è polemica. Greco a Trainito: "Si concentri sui problemi reali della città"

Il consigliere Trainito ha lamentato il mancato invito alla commissione sanità in merito al sopralluogo effettuato per realizzare la terapia intensiva

Redazione

23 Settembre 2020 12:20

"Rimango veramente basito nel leggere le esternazioni del consigliere comunale di maggioranza Rosario Trainito, che mi accusa di “vivere nel mio ego” solo perchè ho fatto il mio dovere di Sindaco. Il garbo istituzionale è una cosa alla quale io per primo tengo moltissimo, e mai vi verrei meno. Come spesso accade, sarebbe bastata una telefonata prima di rilasciare pubbliche dichiarazioni per sapere che è stata l'ENI a contattare l'ASP per programmare il sopralluogo in ospedale in vista dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova terapia intensiva e i due Enti hanno poi invitato il Sottoscritto e l'assessore con delega alla Sanità, Nadia Gnoffo. Solo noi". E' quanto scrive in una lettera il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Se avessi chiesto alla Commissione Sanità di partecipare ieri sarebbe stato, dunque, come essere invitato ad un pranzo e presentarmi con altre persone, non invitate. Quella si una mancanza di garbo". Ad ogni modo, giunto in ospedale ho ritenuto opportuno chiedere ad alcuni primari di raggiungerci e uno di questi, il dottor. Orlando (che ora, apprendo dalla stampa, è tra quelli che “mi contestano pesantemente”) ha presenziato all'incontro senza sollevare alcun problema. Non solo. Ho già detto pubblicamente, a margine del sopralluogo di ieri, che ritengo opportuno, a breve, chiedere un ulteriore confronto sul progetto per la terapia intensiva con il direttore generale dell'ASP, Alessandro Caltagirone, e tutti i primari del Vittorio Emanuele, perchè voglio sentire la voce di chi l'ospedale lo vive ogni giorno e ne conosce luci e ombre. In quell'occasione, essendo io a convocare, sarò io anche a fare gli inviti e la Commissione Sanità sarà senz'altro interpellata. Sono regole generali molto semplici queste, che valgono sempre: in politica come nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Con tutti i problemi che ha la città, mi sembra davvero poco elegante che un consigliere di maggioranza perda tempo ad evidenziare queste cose piuttosto che quelle realmente importanti.

Sappia, tra l'altro, il consigliere Trainito, che ieri con ENI e ASP ci siamo recati anche sulla pista di elisoccorso di Enimed per parlare del problema dell'elipista e nei prossimi giorni valuteremo due opzioni: l'area vicina all'Ipab e il parcheggio di Caposoprano. Fondamentale è trovare la struttura giusta anche dal punto di vista funzionale, vicina all'ospedale per accorciare i tempi di intervento e soccorso. Interpelleremo l'Enac per capire se una delle due può essere adibita a nuova elipista ma, nelle more, Enimed ci verrà incontro e ci aiuterà.

Il consigliere Trainito, non invitato da Eni e Asp, avrebbe voluto, forse, partecipare anche a questo incontro? E' vero che la Commissione che presiede ha affrontato questi argomenti e se ne è fatta carico, ma ha fatto solo il suo dovere, né più né meno, come io ieri ho fatto il mio accogliendo un invito e portando avanti le istanze della città. Questo è il compito del Sindaco, e non del presidente della commissione Sanità.







