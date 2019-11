Cronaca 293

Borsellino quater, attesa nel pomeriggio la sentenza d'appello: alla sbarra cinque imputati

La Corte d'Assise d'Appello si è ritirata in camera di consiglio per emettere la sentenza sulla strage di via d'Amelio

15 Novembre 2019 12:31

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza sul cosiddetto processo Borsellino Quater. La sentenza è attesa per questo pomeriggio. Imputati i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e i tre falsi pentiti Calogero Pulci, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. In primo grado Madonia e Tutino vennero condannati all'ergastolo, mentre Andriotta e Pulci a dieci anni di reclusione per calunnia. Reato prescritto per l'ex pentito Scarantino. Al termine della requisitoria, l'accusa ha chiesto la conferma delle pene di primo grado per tutti gli imputati.

