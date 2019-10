Attualita 126

Borsellino e Falcone in croce, affissi a Palermo due manifesti in un muro nei pressi di piazza Pretoria

I manifesti portano la firma Al Fayeth. Non si sa chi sia l'autore dei manifesti e chi li abbia attaccati al muro

Redazione

30 Ottobre 2019 20:25

Due manifesti, uno accanto all'altro, che raffigurano i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in croce sono spuntati stamattina su un muro non distante da piazza Pretoria la sede del consiglio comunale, in salita Santa Caterina a Palermo. In alto nelle due croci c'è scritto San Giovanni Martire e San Paolo Martire. I manifesti portano la firma Al Fayeth. Non si sa chi sia l'autore dei manifesti e chi li abbia attaccati al muro.

