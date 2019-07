Cronaca 155

Borsellino: "Che senso ha avere la scorta solo la mattina per essere ucciso poi la sera"

La Commissione nazionale antimafia ha desecretato gli atti dal 1963 al 2001. Oltre 1600 documenti e fra questi l'audio del magistrato ucciso dalla mafia

Redazione

16 Luglio 2019 22:59

«Che senso ha essere accompagnato la mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera?». Se lo chiedeva Paolo Borsellino, la sua voce registrata nel corso di una deposizione del 1984 all'Antimafia, è tra gli atti desecretati dalla Commissione e da oggi disponibili sul web. Borsellino lamentava la presenza di una sola auto blindata per 4 persone. Oltre 1.600 documenti per la prima volta riordinati in un unico sito, materiali e atti dal 1963 al 2001 desegretati che diverranno accessibili a tutti. La commissione Antimafia ha deciso all'unanimità di desecretare atti e riordinare documenti dei lavori della stessa Commissione. Il presidente Nicola Morra ha illustrato nel corso di una conferenza stampa il nuovo sito istituzionale della commissione che, anche grazie a un motore di ricerca, permetterà a chiunque di consultare i documenti.

