Borse di studio da 250 euro a Delia per gli studenti più meritevoli: serviranno per materiali didattici digitali

I fondi sono destinati agli studenti che conseguono la maturità con il massimo dei voti. L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione Formore Istruzione

Redazione

02 Giugno 2020 10:56

Delia primo Comune in Sicilia ad aver condiviso il progetto “Una Borsa per il Futuro” lanciato da Associazione Culturale Formore Istruzione, partner ufficiale dell’Università di Sassari per lo sviluppo e l’attuazione di diversi progetti.<<Si tratta di borse di studio del valore unitario di 250 euro – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - da devolvere agli studenti che conseguono la maturità col massimo dei voti, da utilizzare presso la piattaforma di WAUniversity , uno dei patner di Formore istruzione. Le somme serviranno ad acquistare materiali didattici digitali per la preparazione al test di medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie>>.

<Formore Istruzione è sostenuta dal Banco di Sardegna e gode delle relazioni coltivate negli anni con diversi partner, tra questi WAUniversity, che collaborano mettendo a disposizione i loro materiali e le loro piattaforme - spiega Melany Mancuso, deliana, socia e consigliera dell’Associazione che studia presso l’ateneo di Sassari>>.

<<L’associazione – aggiunge Melany Mancuso - svolge un’attività di formazione e di orientamento universitario e lavorativo in uscita, rivolto agli studenti delle quinte classi. Quest’anno l’orientamento è stato fatto online dove abbiamo potenziato già le diverse attività che facevamo a distanza integrandone di nuove. Abbiamo pensato così di contribuire ad aiutare i maturandi a riaccendere una speranza per il loro avvenire>>.

<<Si tratta di una iniziativa lodevole quella di Associazione Formore Istruzione – ha detto infine Gianfilippo Bancheri. Il progetto, che vuole venire incontro alle impreviste difficoltà che le famiglie stanno fronteggiando a causa di Covid-19, quest’anno, grazie all’interessamento di Melany Mancuso, è stato esteso anche alla Sicilia>>.



