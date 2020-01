Attualita 155

Borse di studio, concessa una proroga per la presentazione delle istanze: c'è tempo fino al 7 febbraio

La richiesta riguarda l'anno scolastico 2019-2020. La proroga è stata concessa dalla Regione su richiesta di famiglie, Caf e istituzioni scolastiche

Redazione

16 Gennaio 2020 09:44

La Regione Siciliana - Assessorato dell’istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito di numerose richieste da parte di genitori, CAF e Istituzioni Scolastiche di una proroga dei termini di presentazione delle istanze per accedere al beneficio delle borse di studio per l'anno scolastico 2019/2020, in considerazione delle diverse criticità manifestate in ordine alla piena compatibilità dei tempi previsti per il rilascio delle attestazioni ISEE 2020, da allegare all’istanza di partecipazione, ha comunicato la proroga della presentazione della domanda di partecipazione da parte dei richiedenti il beneficio all’istituzione scolastica al 7 febbraio 2020 (termine perentorio).

