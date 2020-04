Attualita 217

Borse di studio 2018/2019: per riscuoterle c'è tempo fino al 30 giugno. Proroga concessa dalla Regione

L’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale ha dato comunicazione della proroga, rispetto al termine inizialmente fissato al 31 marzo

03 Aprile 2020 20:41

C’è tempo sino al 30 giugno 2020 per riscuotere le borse di studio relative all’anno 2018/2019, del valore di €210,65 ciascuna, e destinate a studenti degli istituti superiori, con reddito ISEE non superiore a €10.632,94. L’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale ha dato comunicazione della proroga, rispetto al termine inizialmente fissato al 31 marzo, per dare più tempo agli studenti beneficiari, accompagnati da un genitore nel caso di minore età, di recarsi presso gli uffici postali a riscuotere la somma.«Considerate le attuali misure di contenimento epidemiologico, dovute all’emergenza Covid-19 – spiega l’assessore, Roberto Lagalla – abbiamo ritenuto fondamentale estendere i tempi di riscossione della borsa di studio per evitare il rischio di inopportuni assembramenti presso gli uffici postali. Per quanti, fra i 22 mila studenti beneficiari, non avessero ancora avuto modo di ritirare la somma, ci sarà quindi tempo sino alla fine di giugno».



