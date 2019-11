Attualita 253

Borgo dei Borghi, pace fatta tra Palazzolo Acreide e Bobbio. Daverio mangia il cannolo siciliano

Il presidente della giuria della nota trasmissione di Rai3, dopo le dichiarazioni nei confronti dei siciliani, per suggellare la pace ha mangiato un cannolo

Redazione

04 Novembre 2019 19:04

Un buon cannolo di ricotta per suggellare la pace dopo le tante polemiche sollevate dalle sue affermazioni nei confronti dei siciliani. Philippe Daverio l'ha mangiato durante la sua partecipazione a Off Topic-Radio 24. I conduttori della trasmissione lo hanno invitato a mangiare il cannolo proprio in segno di riappacificazione con il popolo siciliano, dopo le dichiarazioni successive alla sconfitta di Palazzolo Acreide alla sfida del Borgo dei borghi lanciata dal Kilimangiaro che ha invece premiato Bobbio. Daverio, critico d'arte e componente della giuria, era stato accusato di aver favorito Bobbio, di cui è cittadino onorario. Intervistato dalle Iene aveva reso dichiarazioni poco "carine" sulla Sicilia e sui siciliani, sollevando un moto di indignazione anche da parte della stessa trasmissione di Rai3 che dalle sue affermazioni ha preso le distanze. Poi erano arrivate le scuse e adesso anche il cannolo alla ricotta che Daverio sembra aver mangiato di gusto.

