Boom di visitatori alla Valle dei Templi, registrate oltre 400 mila presenze

Rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento del 17%. Gli eventi sono stati calendarizzati con largo anticipo ed hanno attratto visitatori anche nelle ore serali

Redazione

14 Settembre 2018 15:38

Ottimismo al Parco Archeologico della Valle dei Templi ad Agrigento che ha registrato oltre 400 mila presenze al giugno scorso con trend in crescita. Il direttore Bernardo Campo al Giornale di Sicilia parla di nuovo record.Rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento del 17%, con la differenza che quest’anno gli eventi sono stati calendarizzati con largo anticipo ed hanno attratto visitatori anche nelle ore serali. In dettaglio, al 30 giugno la Valle ha chiuso con 417 mila accessi, in netto aumento rispetto ai 356 mila dell’anno precedente, e quasi 130 mila in più rispetto al 2016, quando i visitatori furono 288 mila.

Con il nuovo record di visitatori - spiega Campo - la Valle dei Templi riconferma il ruolo cruciale di richiamo non solo per Agrigento, ma per tutta la regione, oltre che incubatore di scambio culturale e luogo di eventi.

Tutto questo grazie anche al passa parola perché chi visita la Valle rimane soddisfatto e racconta di un’esperienza positiva. Oggi l’area archeologica dispone di nuove biglietterie, parcheggi e la fruizione è resa più agevole dai servizi connessi. (Gds)



