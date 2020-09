Cronaca 727

Boom di contagi in Sicilia: registrati nell'isola 78 casi. In Italia 1.733 nuovi positivi e 11 morti

Il virus non concede nessuna tregua e la situazione inizia ad aggravarsi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio

Redazione

04 Settembre 2020 17:53

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 87 le persone ricoverate in ospedale, 11 in terapia intensiva (-1), 1186 in isolamento domiciliare; in totale, dall'inizio della pandemia sono 4.565 i casi registrati in Sicilia.Boom anche di guariti: +46 e adesso sono, in totale, 2993. Nessun decesso, fortunatamente, nelle ultime 24 ore e così le vittime rimangono 288.

A livello nazionale è di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289)



Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 87 le persone ricoverate in ospedale, 11 in terapia intensiva (-1), 1186 in isolamento domiciliare; in totale, dall'inizio della pandemia sono 4.565 i casi registrati in Sicilia.Boom anche di guariti: +46 e adesso sono, in totale, 2993. Nessun decesso, fortunatamente, nelle ultime 24 ore e così le vittime rimangono 288.

A livello nazionale è di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289)



News Successiva Tragedia in Germania, 27enne uccide i suoi cinque figli e poi tenta il suicidio gettandosi sotto un treno

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare