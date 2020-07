Cronaca 7334

Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore altri 19 positivi in più

È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute dove si evince anche la guarigione di 7 persone

Redazione

28 Luglio 2020 18:34

Boom di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +19 mentre scendono a due le persone ricoverate in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati registrati: 5 a Catania, uno a Palermo, 4 a Messina, uno ad Agrigento e 8 a Ragusa (migranti all'hot spot di Pozzallo). È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute dove si evince anche la guarigione di 7 persone. Rimangono 29 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri) e 175 in isolamento domiciliare: 206 gli attuali positivi al Covid. E crescono i tamponi processati: 3.022.Sono 3.215 le persone che fino ad oggi hanno avuto il Coronavirus; fermo, fortunatamente, rimane il numero dei decessi: 283.



A livello nazionale, risalgono leggermente i contagi. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5.

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).



