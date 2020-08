Attualita 445

Boom di contagi a Gela, Greco: "Più controlli nei locali della movida ma l'esercito non sarà necessario"

Il sindaco Lucio Greco oggi ha preso parte ad un vertice in prefettura. E' stato deciso di monitorare la situazione con l'Asp

28 Agosto 2020 16:50

“E' stato un confronto proficuo e ricco di spunti quello convocato da Sua Eccellenza il Prefetto Cosima Di Stani per concentrare l'attenzione su Gela, alla luce dei numerosi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime settimane, e inizio col dire che già da questo fine settimana saranno rafforzati i controlli di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia Municipale”. Lo annuncia il sindaco Lucio Greco al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolta questa mattina in Prefettura per discutere proprio dell'emergenza Covid che a Gela sta facendo registrare numeri mai avuti nemmeno durante il clou della pandemia invernale con oltre 120 persone coinvolte, 24 positivi accertati e una donna ricoverata.“L'attenzione è massima – prosegue Greco – ma niente allarmismi. Stiamo lavorando per tenere sotto controllo la situazione, ma annuncio sin da ora una stretta sui locali e la movida. I vigili urbani, inoltre, saranno chiamati a garantire il proprio impegno, in questa circostanza straordinaria, fino a mezzanotte, per partecipare ai controlli interforze e vigilare sul rispetto delle norme anticontagio valide per tutto il territorio nazionale”.

All'incontro di questa mattina erano presenti, oltre al Prefetto e al Sindaco, le massime autorità provinciale rappresentanti di tutti i corpi di polizia e scatteranno multe salate per chi non rispetterà gli obblighi di mascherina e di distanziamento. “Al momento – conclude Greco – abbiamo ritenuto che la situazione non sia così grave da richiamare in città l'esercito, ma seguiremo l'evoluzione della situazione in sinergia con l'ASP e valuteremo periodicamente il da farsi. La cosa importante, intanto, è aver ottenuto più uomini e più controlli perchè i Comuni non possono essere lasciati soli a gestire una pandemia mondiale. Lo Stato deve essere presente e torno da Caltanissetta con la certezza che da oggi sarà di nuovo così”.



