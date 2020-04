Attualita 150

Bonus da 600 euro: boom di accessi al sito dell'Inps ed è caos. Sono giunte 100 richieste al secondo

Il premier Giuseppe Conte alle opposizioni riunite a Palazzo Chigi avrebbe spiegato che c'è stato anche un hackeraggio del sistema

Redazione

01 Aprile 2020 20:00

Difficile accedere oggi al sito dell'Inps a causa dell'enorme quantità di richieste per l'indennità ai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell'emergenza coronavirus.Stanno arrivando, ha detto questa mattina il presidente, Pasquale Tridico, 100 richieste al secondo. Alle 8.00 erano 300.000. Al momento non è possibile accedere al servizio e il sito è rallentato anche per tutte le altre richieste.

Il premier Giuseppe Conte alle opposizioni riunite a Palazzo Chigi avrebbe spiegato che c'è stato anche un hackeraggio del sistema.



