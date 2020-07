Attualita 65

Bonus vacanze, immediata la partenza. Boom di richieste: 110 mila in dodici ore

L’80% si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi

01 Luglio 2020 23:25

Straordinaria partenza per il bonus vacanze. In 12 ore si sono registrate le richieste di 110mila nuclei familiari. E mentre a Roma arrivava Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Unwto, agenzia del turismo dell’Onu che ha scelto l’Italia per il suo #RestartTourism mondiale, e mentre i balneari calcolavano terribile perdite di presenze in spiaggia a giugno tra Covid e maltempo (-80% Sardegna, -75% Lazio, -70% Campania), il bonus vacanze, provvedimento dedicato al turismo nel decreto Rilancio, dotato di ben 2,4 miliardi di fondi, ha dato i primi segnali di ripresa.«Il #bonusvacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore 110 mila nuclei familiari - spiega il ministro Dario Franceschini - l'hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per renderlo operativo in poche settimane. Un aiuto concreto alle famiglie, agli alberghi e alle imprese turistiche».

Il buono vacanze, che può essere richiesto dalle famiglie con Isee entro i 40 mila euro, per pagare strutture ricettive come alberghi, b&b o campeggi in Italia, viene erogato attraverso IO, la app per i servizi pubblici, cui si accede con Spid o carta d’identità digitale, che genererà un codice qrcode da presentare alle strutture. L’80% si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi.

La partenza del provvedimento ha scatenato anche un botta e risposta social tra Matteo Salvini e Franceschini. «Il bonus, oltre a essere demenziale (chiedendo a albergatori e imprenditori del turismo di anticipare i soldi!) - scrive su Twitter il leader della Lega - ha anche un pò di problemi lato utente. Molte richieste inviate risultano subito scadute. Per i siti del governo siamo già al 2 luglio?».

Pronta la replica del ministro della Cultura e del Turismo: «Informo volentieri Matteo Salvini che mentre lui tifa per un flop del bonus vacanze sulla pelle di cittadini e alberghi, i bonus già erogati da mezzanotte hanno appena superato i 100.000 e il tempo medio di attesa tra richiesta e ricevimento del bonus è di 1 minuto».





