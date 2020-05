Attualita 422

Il bonus vacanza da 500 euro potrà essere utilizzato dal primo luglio: ecco come funziona

Possono chiedere il bonus vacanze le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare

Redazione

24 Maggio 2020 21:13

Bisognerà aspettare per il Tax Credit Vacanze fino a 500 euro a famiglia. La misura potrà essere utilizzata dal primo luglio e quindi l'Agenzia delle Entrate ha ancora tempo per definire nel dettaglio le modalità applicative.COME FUNZIONA. La misura prevede un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast. Un credito relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Potrà essere speso dal primo luglio fino al 31 dicembre 2020. L'80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito.

A CHI SPETTA. Possono chiedere il bonus vacanze le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di 1 persona.





Bisognerà aspettare per il Tax Credit Vacanze fino a 500 euro a famiglia. La misura potrà essere utilizzata dal primo luglio e quindi l'Agenzia delle Entrate ha ancora tempo per definire nel dettaglio le modalità applicative.COME FUNZIONA. La misura prevede un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast. Un credito relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Potrà essere speso dal primo luglio fino al 31 dicembre 2020. L'80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito.

A CHI SPETTA. Possono chiedere il bonus vacanze le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di 1 persona.





Un volo Roma-Palermo quasi 400 euro, scatta la protesta dei pendolari: "E' una vergogna"

News Successiva Bonus autonomi da 600 euro: chi l'ha avuto a marzo potrebbe essere escluso. Alcuni professionisti a rischio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare