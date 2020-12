Attualita 78

Bonus sociale per energia elettrica, gas e acqua. Il Comune di Gela: non servirà presentare la domanda

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare richieda l’Attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate

Redazione

29 Dicembre 2020 20:42

Si avvertono i cittadini interessati che dal 1° Gennaio 2021 cambiano le regole per ottenere i Bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica.I cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto dal 1° gennaio non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus presso i Comuni o i CAF i quali non dovranno accettare più domande.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare richieda l’Attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico che danno diritto al Bonus (ISEE fino a 8.265 euro, oppure famiglia numerosa con almeno 4 figli con ISEE fino a 20.000 euro, essere titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza), il Bonus Elettrico, il Bonus Gas, il Bonus Idrico SARANNO EROGATI AUTOMATICAMENTE (ossia senza necessità di presentare domanda).

Non verrà invece erogato automaticamente il BONUS PER DISAGIO FISICO.

I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza, dovranno continuare a farne richiesta presso il Comune o i CAF abilitati. Ne danno notizia l'assessore ai Servizi Sociale Nadia Gnoffo ed il sindaco Lucio Greco.



