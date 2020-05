Attualita 246

Bonus di 600 euro, a Caltanissetta 16 mila beneficiari: In Sicilia le domande sono state 316 mila

L'Inps ha reso noti i dati relativi alle richieste pervenute per beneficiare della Cassa integrazione in deroga e per il bonus di 600 euro

25 Maggio 2020

L’Inps ha reso noto i dati delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia e già erogate in Sicilia. Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, si legge in una nota, sono stati autorizzati 27.154 dei 29.004 decreti giunti dalla Regione siciliana, che riguardano 60.452 lavoratori, per un totale di 12.596.663 ore e un impegno di 102.032.970,30 euro. Sono 954 i decreti restituiti o da restituire; 896 quelli da istruire o rivedere.Per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni ordinaria sono state autorizzate 21.431 domande delle 22.121 giunte all’Inps. Invece, in merito ai Fis sono state autorizzate 7.153 domande delle 8.785 inoltre all’Inps. E per quanto riguarda i pagamenti diretti di Cig ordinaria le domande con modello SR41 sono state 159.558 e sono stati erogati 78.494.464,23 euro.

In merito ai bonus di 600 euro in pagamento l’Inps fornisce i dati per provincia: Agrigento 34.154, Caltanissetta 16.009, Catania 67.013, Enna 11.838, Messina 40.555, Palermo 55.973, Ragusa 36.916, Siracusa 25.585, Trapani 28.504, per un totale di 316.547



