Bonus bici, oggi il click day: via alla richiesta di rimborso ma il sito va in tilt. In migliaia hanno tentato di collegarsi

Come prevedibile il sito ha avuto momenti di blackout e rallentamenti a causa dei tantissimi utenti che si sono collegati

Redazione

03 Novembre 2020 11:01

È il giorno del click day per il bonus mobilità. Stamattina alle 9 chi voleva ottenere un rimborso o un buono per un nuovo mezzo tra bicicletta, monopattino, e-bike a pedalata assistita, monopattini, segway, mezzi e servizi della mobilità condivisa a uso individuale, già effettuati dallo scorso 4 maggio, poteva accedere al sito buonomobilita.it e fare l'accesso alla sala d'aspetto e dalle 9,30 si poteva entrare nel sito per effettuare le procedure finali. Ma alle 9,30 le persone in sala d'aspetto hanno trovato un messaggio con scritto che l'accesso era alle 10, quindi spostato alle 9,30.Come prevedibile il sito ha avuto momenti di blackout e rallentamenti a causa dei tantissimi utenti che si sono collegati. Alle 9 il sito è andato in crash e la piattaforma non dava più risposta. Ci è voluto un quarto d’ora per ripristinare tutto e i più fortunati sono stati ammessi in una sala d’attesa virtuale dove sono già oltre 250 mila in coda per entrare all’area riservata con le credenziali Spid. Ci saranno poi 20 minuti di tempo a partire dall’accesso per eseguire la pratica; nel caso in cui non si riuscisse a completare la procedura, si verrà indirizzati al sistema di accodamento per effettuare un nuovo accesso.

Il Bonus mobilità, noto anche come “Bonus bici” copre il 60% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 500 euro). Per richiedere il rimborso per acquisti già sostenuti è necessario possedere la fattura o lo scontrino “parlante” (che riporta la descrizione del bene acquistato e il codice fiscale dell’acquirente), di un’identità digitale Spid, e inserire on-line l’Iban del conto corrente sul quale sarà effettuato l’accredito.

La richiesta può essere effettuata da cittadini maggiorenni residenti in città capoluogo di regione o provincia, nelle 14 Città metropolitane italiane e nei comuni con almeno 50 mila cittadini.



