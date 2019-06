Attualita 197

Bonus bebè da mille euro, al Comune di Gela è possibile presentare la relativa istanza

L'indicatore Isee del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 3 mila euro. Il bonus riguarda i figli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019

Redazione

26 Giugno 2019 12:44

Si informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per l’erogazione del Bonus di € 1.000,00 concesso in favore di bambini nati o adottati, a decorrere dal 1° Gennaio sino al 31 Dicembre 2019;L’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore ad € 3000,00.



La domanda, deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Gela:

- Entro il termine perentorio del 26/07/2019 per i bambini nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2019;

- Entro il termine perentorio del 11/10/2019 per i bambini nati dal 1 luglio al 30 settembre 2019;

- Entro il termine perentorio del 10/01/2020 per i bambini nati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019;



I modelli per presentare istanza sono disponibili presso gli Uffici di Segretariato Sociale del Comune, siti in Viale Mediterraneo n. 27, Tel 0933/906796 o scaricabili dal sito del Comune di Gela – sezione Documentazione e modulistica.



