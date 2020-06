Cronaca 1049

Bonus baby sitter come stipendio ai nonni: ecco come fare

Si tratta di 1200 euro che andranno a chi si occupa dei minori ma non deve essere convivente

Redazione

28 Giugno 2020 19:06

Il bonus baby sitter può essere utilizzato anche se ad occuparsi dei bambini sono i nonni o gli zii. Lo stabilisce la circolare numero 73 del 17 giugno dell'Inps che chiarisce il perimetro del voucher introdotto dai decreti anti-Covid per le famiglie con figli inferiori ai 12 anni.Si tratta di 1200 euro che andranno a chi si occupa dei minori ma non deve essere convivente. Il genitore che fa richiesta dovrà aprire una propria posizione Inps con pin o attraverso un intermediario come utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale e anche il baby sitter dovrà essere registrato sul portale web dell'Istituto.

L'Inps comunicherà il buon esito della domanda di voucher, entro 15 giorni e il genitore riceverà la somma sotto forma di voucher che si allegherà nel proprio profilo 'Libretto Famiglia'.

La registrazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2020, ma le prestazioni rendicontate e saldate attraverso il portale Inps dovranno essere rese dal baby sitter fra il 5 marzo e il 31 luglio del 2020.



