Bomba d'acqua su Palermo: coppia muore annegata in viale Regione, due bimbi ricoverati per ipotermia in ospedale

Ci sono due vittime in viale Regione Siciliana, in un sottopasso all'altezza di via Leonardo da Vinci

Redazione

15 Luglio 2020 20:30

Violentissimo temporale a Palermo e città in tilt. Ci sono due vittime in viale Regione Siciliana, in un sottopasso all'altezza di via Leonardo da Vinci. Stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le vittime sarebbero marito e moglie: l'uomo sarebbe sceso dall'auto a nuoto, per chiedere aiuto, ma non sarebbe più tornato, travolto dalla furia dell'acqua. La donna sarebbe invece rimasta intrappolata nell'auto.Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna, Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Una bomba d'acqua completamente inattesa: sulla provincia di Palermo, oggi, non era stata segnalata nessuna allerta, mentre quella di colore "giallo" era stata data dalla protezione Civile nel Messinese e nel Catanese. Tra le situazioni più critiche si registrano quelle in viale Regione Siciliana.

L’arteria che attraversa la città è un un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti, tra cui anziani, che a nuoto cercano di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi. Sul posto, le forze dell’ordine. Decine, le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. I punti più critici sono i sottopassi della circonvallazione, da viale Lazio a via Belgio e via Leonardo da Vinci: automobili rovesciate travolte e trascinate. In centro storico - nella zona di Ballarò - l’acqua, in alcuni vicoli, raggiunge il mezzo metro e le persone restano chiuse in macchina.

Allagamenti anche in via Messina Marine, con il Buccheri La Ferla allagato, e via Ugo La Malfa, le zone degli ospedali Civico e Policlinico, ma segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine stanno arrivando in continuazione, anche da Mondello ad esempio, dove molti bagnanti sono fuggiti dalla spiaggia per la pioggia. Più di duecento chiamate in un'ora arrivate ai vigili del fuoco. In molte parti della città manca anche la luce elettrica. (Luigi Ansaloni, Gds)



