Attualita 611

Bollo auto: in Sicilia pagamento sospeso fino al 30 novembre, ma per alcuni tutto l'anno

L'esenzione riguarda i possessori di mezzi che abbiano un reddito sotto i 15 mila euro o di auto immatricolate prima del 2010

Redazione

15 Maggio 2020 15:28

Niente bollo auto. Almeno per ora. In Sicilia tutto sospeso fino al 30 novembre. L'ufficialità è arrivata ieri, con la pubblicazione della finanziaria della Regione. Una misura "molto aggressiva" per aiutare non solo il singolo cittadino ma anche le aziende in difficoltà, in questo momento di forte emergenza dovuto al coronavirus."La sospensione del bollo fino al 30 novembre costituisce un importante provvedimento che aiuta le famiglie siciliane in questo momento di difficolta’ dovuto al COVID19, fornendo anche una certa serenità alle aziende che per il loro lavoro utilizzano tanto mezzi trasporto leggeri e pesanti - dice il presidente dell'Aci Sicilia, Angelo Pizzuto -. L’esenzione inoltre dal pagamento del bollo auto per i possessori a basso reddito (sotto i 15 mila euro) di auto fino a 53Kw (circa 1400 cc) o di auto immatricolate ante 2010 rappresenta un grande sforzo economico a favore dei lavoratori e dei pendolari, di cui la Regione Siciliana e’ precursore in Italia essendo la prima e l’unica regione al momento in Italia ad adottare una forma di sostegno cosi’ aggressiva in favore dei viaggiatori siciliani e di tutto l’indotto del comparto automobilistico".





Niente bollo auto. Almeno per ora. In Sicilia tutto sospeso fino al 30 novembre. L'ufficialità è arrivata ieri, con la pubblicazione della finanziaria della Regione. Una misura "molto aggressiva" per aiutare non solo il singolo cittadino ma anche le aziende in difficoltà, in questo momento di forte emergenza dovuto al coronavirus."La sospensione del bollo fino al 30 novembre costituisce un importante provvedimento che aiuta le famiglie siciliane in questo momento di difficolta’ dovuto al COVID19, fornendo anche una certa serenità alle aziende che per il loro lavoro utilizzano tanto mezzi trasporto leggeri e pesanti - dice il presidente dell'Aci Sicilia, Angelo Pizzuto -. L’esenzione inoltre dal pagamento del bollo auto per i possessori a basso reddito (sotto i 15 mila euro) di auto fino a 53Kw (circa 1400 cc) o di auto immatricolate ante 2010 rappresenta un grande sforzo economico a favore dei lavoratori e dei pendolari, di cui la Regione Siciliana e’ precursore in Italia essendo la prima e l’unica regione al momento in Italia ad adottare una forma di sostegno cosi’ aggressiva in favore dei viaggiatori siciliani e di tutto l’indotto del comparto automobilistico".





Inps Caltanissetta, contributi sospesi per artigiani e commercianti: la scadenza era il 18 maggio

News Successiva Al via la Fase 2 ma molti uffici adibiti alla ricezione degli atti rimangono chiusi: disagi per i cittadini

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare