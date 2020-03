Cronaca 4412

Bollettino Asp Caltanissetta: oggi eseguiti 9 tamponi. Stabili i due pazienti ricoverati in Malattie Infettive

In atto al reparto di malattie infettive sono presenti 7 pazienti, ma due di questi sono risultati negativi, per altri 3 si attende il risultato del tampone

Rita Cinardi

16 Marzo 2020 19:35

Sono stati effettuati 9 tamponi oggi su altrettanti pazienti: 3 di questi sono stati effettuati al Pronto Soccorso Infettivologico dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, uno al Pronto Soccorso di Mussomeli, gli altri 5 a domicilio.

"Siamo in attesa - fa sapere il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - dei pochi risultati rimasti in sospeso". In atto al reparto di malattie infettive sono presenti 7 pazienti (tutti in condizioni stabili): 2 di questi sono in trasferimento verso altri reparti in quanto risultati negativi al coronavirus, mentre 3 (uno di Aragona e due di Caltanissetta) sono in attesa del risultato del tampone. Gli altri due, la paziente di Sciacca e quello di San Cataldo, risultati positivi al coronavirus, sono in condizioni stabili. Il paziente di Licata, anche lui risultato positivo al coronavirus è sempre ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi ma stabili. C'è poi un paziente nisseno, sempre positivo al coronavirus, in isolamento domiciliare poiché manifesta sintomi lievi. "Oggi - continua Caltagirone - sono state date nuove disposizioni per incrementare le azioni di contenimento. Ai presidi minori è stato richiesto di perfezionare l'attivazione dei pre-triage, pur richiamando la cittadinanza a non accedere ai pronto soccorso e chiamare telefonicamente. Stessa raccomandazione è stata fatta ai medici di medicina generale e ai pediatri chiedendo di dare continuità alla loro attività. Inoltre le attività chirurgiche in elezione sono sospese in tutti i presidi e le urgenze si effettuano esclusivamente nei due presidi principali di Gela e Caltanissetta".

