Bollettino Asp Caltanissetta, oggi eseguiti 22 tamponi: "Si va verso aumento di casi per comportamenti scorretti"

18 Marzo 2020 18:05

E' arrivato alle 18 in punto il bollettino dell'Asp di Caltanissetta che invita ora più che mai i cittadini a stare a casa. "Tra la notte di ieri e la giornata di oggi al Pronto soccorso Infettivologico - dice il direttore generale Alessandro Caltagirone - sono stati registrati alcuni accessi autonomi, oltre a quelli avvenuti tramite 118. Due pazienti sono stati rinviati a casa dopo il tampone, in quanto le condizioni cliniche lo consentivano. Ovviamente entrambi con l’obbligo di quarantena.

L’ufficio epidemiologico si è attivato ordinando la domiciliazione obbligatoria dei contatti stretti risultati positivi e sta mettendo in atto tutte le procedure possibili, anche attraverso i Comuni, per l’identificazione degli ulteriori eventuali contatti.

Ciò ha determinato un incrementato del numero dei tamponi domiciliari, anche per maggiore mappatura della situazione che coinvolge i familiari dei pazienti risultati positivi (per i quali sono stati identificati i focolai). Oggi ne sono stati effettuati 22.

In atto nel reparto di malattie infettive sono presenti 6 pazienti (tutti in condizioni stabili): 4 di loro sono risultati positivi.

Presso la terapia Intensiva dedicata-Covid sono presenti due pazienti. Il primo di Licata ed il secondo di San Cataldo (di cui si attende il risultato del tampone), quest'ultimo arrivato in giornata; sono entrambi in condizioni stabili.

La situazione sembra evolversi verso un incremento dei casi, verosimilmente dovuta a comportamenti della popolazione non conformi alle direttive ministeriali. Pertanto - conclude il manager Caltagirone - si raccomanda ancora una volta l’obbligo di permanenza domiciliare, unico strumento realmente consistente per il contenimento della diffusione virale".

