Bollettino Asp Caltanissetta, nelle ultime 24 ore un deceduto e 2 pazienti in più positivi al tampone

"Si tratta - ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone - di soggetti riconducibili o parenti di altri cittadini già positivi in quarantena"

Rita Cinardi

05 Aprile 2020 19:11

Nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di un paziente 84enne ricoverato nel reparto di malattie infettive del Sant'Elia. Lo ha riferito il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Si tratta del paziente nisseno di cui questa mattina Seguo News aveva dato notizie, ricoverato in malattie infettive. Il dato dei domiciliati, risultati positivi al test, si incrementa di n. 1 unità a Gela e di n.1 a Serradifalco. Si tratta di soggetti riconducibili o parenti di altri cittadini già positivi in quarantena. Inoltre pochi minuti fa in terapia intensiva Covid-19 è stato portato un paziente di Agrigento di 53 anni che stava male da una settimana. Il paziente non è intubato ma in questo momento è ventilato con il casco. Sul paziente, che ha una tac polmonare tipica da Covid 19, è stato eseguito il tampone e adesso bisognerà attendere l'esito. Ieri sera una paziente donna, nissena, di 74 anni era stata invece trasferita dalle Malattie Infettive alla Terapia Intensiva.

