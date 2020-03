Cronaca 3753

Bollettino Asp Caltanissetta: adesso sono due i deceduti in provincia, 32 i positivi. Si va verso la dimissione del primo paziente

All’Ospedale di Caltagirone sono ricoverati un paziente di Niscemi ed una di Caltanissetta, trasferita oggi

Redazione

24 Marzo 2020 20:07

Consueto bollettino di fine giornata dell'Asp di Caltanissetta. "Oggi pomeriggio - ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - ha perso la vita il cittadino di Riesi ricoverato prima in Malattie infettive e successivamente in Terapia Intensiva

Inoltre un nuovo paziente, di Serradifalco, appartiene ad un focolaio già identificato, ed è stato ricoverato in malattie Infettive. Il numero dei ricoverati presso il PO Sant’Elia rimane costante a 17 di cui 4 in Terapia Intensiva.

Passa da n.13 a n.15 il dato dei domiciliati e positivi al test, che si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero. All’Ospedale di Caltagirone sono ricoverati un paziente di Niscemi ed una di Caltanissetta, trasferita oggi.

Con il decesso del paziente di Riesi il numero delle vittime in provincia sale a 2.

Sentito il Direttore delle Malattie Infettive, dott. Giovanni Mazzola, arrivano notizie confortanti sia sul primo tampone negativo della paziente di Sciacca (il secondo verrà fatto a breve per la valutazione pre-dimissione, tenendo conto che la paziente ha recuperato quasi completamente il suo stato di salute), sia sugli immediati effetti positivi del farmaco tocilizumab somministrato a 4 pazienti opportunamente selezionati e compatibili con la somministrazione".Sul totale dei positivi: 13 sono di Caltanissetta (2 in terapia intensiva, 3 in Malattie Infettive e 8 in isolamento domiciliare) , 2 di Gela (in isolamento domiciliare), 2 di Niscemi (in isolamento domiciliare), 8 di San Cataldo (di cui 5 in Malattie Infettive e 3 in isolamento domiciliare e 1 di Serradifalco). Altri 6 provegnono da Agrigento (2 sono in terapia intensiva e 4 ricoverati in Malattie Infettive).



