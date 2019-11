Attualita 96

"Bollette pazze" dell'acqua, potranno essere pagate a rate. Il sindaco di Gela: "Conguaglio illegittimo"

Riunione ieri in prefettura della commissione Ato idrico. Il 5 dicembre si svolgerà l'assemblea per costituire l'Ati

Redazione

16 Novembre 2019 08:47

“Il conguaglio delle bollette recapitate da Caltaqua ai cittadini non è

legittimo, verificabile nè controllabile”.



Lo ha sostenuto il sindaco Lucio Greco durante la riunione della

Commissione ATO idrico che si è svolta in Prefettura.



È stato deciso che il 5 dicembre prossimo si svolgerà l’assemblea di

tutti i sindaci per costituire l’ATI.



Sulle bollette “pazze” di conguaglio che hanno scatenato una levata di

scudi da parte dei cittadini, si vuole consentire una dilazione o un

blocco per un anno a quei cittadini che ne faranno richiesta all'ente

gestore.



Il sindaco Grecio, componente della commissione, ha fatto emergere che

il conguaglio non è legittimo né verificabile e controllabile e che dopo

la costituzione dell’ATI è opportuno formare un organismo di controllo

per valutare l’operato dell’ente gestore.



“Dobbiamo valutare - dice il primo cittadino - se la Regione o i 22

comuni che compongono l’ATO, manderanno personale in affiancamento per

controllare il gestore”.



Sull'ipotesi di risoluzione del contratto con Caltaqua - tema che è

stato anche al centro di un consiglio comunale monotematico tenutosi la

settimana scorsa - alcuni sindaci hanno manifestato il timore sul dopo:

timore che è stato espresso anche dal presidente della commissione ATO

idrico, dott. Rosalba Panvini.Il sindaco Greco, in sede di commissione, ha espresso l’orientamento per

la risoluzione del contratto ed ha proposto l’esecuzione di un

accertamento tecnico preventivo con nomina di un perito per valutare

l’operato del gestore ed accertare eventuali deficienze nella gestione

del servizio e prevenire, così, azioni da parte di Caltaqua.



La proposta del primo cittadino è stata avallata dai sindaci Di

Mussomeli e Caltanissetta.



L’incontro è stato incentrato anche sui rifiuti e sul punto

molti comuni dell’ATO del nord della provincia hanno manifestato

problemi legati ad un indebitamento per oltre 35 milioni di euro.



Se dovessero pagare il debito in tempi celeri, i Comuni andrebbero in

default per scongiurare il pericolo,sono allo studio soluzioni, quali,

ad esempio, il pagamento del 50 per cento.



Soluzioni analoghe anche per il comune di Gela che ha un debito di circo

18 milioni di euro con l’ATO Ambiente per il conferimento alla discarica

di Timpazzo, qualche anno fa si tentò una transazione, ma senza

risultato.





