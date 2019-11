Sport 295

Body Building, alla Roma Cup IFBB primo posto per Febo Gambacorta e Davide Principe

Entrambi gli ateti sono allenati da Alfonso Curatlo che si è complimentato per l'ottimo risultato

25 Novembre 2019 17:39

Grande prova per i due atleti della Fitness Club di Caltanissetta Febo Gambacorta e Davide Principe alla Roma Cup IFBB di Body Building. Febo Gambacorta si è classificato primo nella Categoria Men's Physique-182, mentre Davide Principe ha ottenuto il primo posto nella Categoria Men's Physique over 40 e il seondo posto nella class Men's Physique -170. Entrambi gli atleti sono allenati da Alfonso Curatolo che si è complimentato per l'ottimo risultato.

