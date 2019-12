Sport 257

Body Building, al Ludus Maximus di Roma ottime prestazioni per gli atleti allenati da Alfonso Curatolo

Il Ludus Maximus è una gara di livello internazionale nonché una delle gare più prestigiose della IFBB

Redazione

21 Dicembre 2019 20:04

Ottime prestazioni per gli atleti della Fitness Club di Caltanissetta al Ludus Maximus IFBB che si è tenuto al PalaCavicchi di Roma.

Il Ludus Maximus è una gara di livello internazionale nonché una delle gare più prestigiose della IFBB (Federazione Internazionale Bodybuilding) la più grande in tutto il Mondo

Gli atleti della Palestra Fitness Club di Caltanissetta allenati dal coach Alfonso Curatolo si sono così classificati;



Ernesto Vinci Classificato nella Categoria Easy +175cm e 3°classificato nella categoria classic bodybuilding over 40



Febo Gambacorta 1°classificato Categoria Men's Physique-179cm



Davide Principe 1° classificato categoria Men's Physique over 40



Giovanni Varino 5°classificato categoria Easy-175cm

Ottime prestazioni per gli atleti della Fitness Club di Caltanissetta al Ludus Maximus IFBB che si è tenuto al PalaCavicchi di Roma.

Il Ludus Maximus è una gara di livello internazionale nonché una delle gare più prestigiose della IFBB (Federazione Internazionale Bodybuilding) la più grande in tutto il Mondo

Gli atleti della Palestra Fitness Club di Caltanissetta allenati dal coach Alfonso Curatolo si sono così classificati;



Ernesto Vinci Classificato nella Categoria Easy +175cm e 3°classificato nella categoria classic bodybuilding over 40



Febo Gambacorta 1°classificato Categoria Men's Physique-179cm



Davide Principe 1° classificato categoria Men's Physique over 40



Giovanni Varino 5°classificato categoria Easy-175cm

News Successiva Tiro con l'arco, torneo di San Michele a Caltanissetta: ottimi piazzamenti per gli arcieri nisseni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare