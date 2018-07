Politica 113

Bocciatura elezione ex province, Mancuso: "La Sicilia perde l'occasione di una rappresentanza democratica diretta".

“Per il popolo siciliano – afferma il deputato regionale - l'aver perso la possibilità di eleggere le Assisi provinciali a rappresentanza dei territori è un danno di notevole entità sociale”

Redazione

20 Luglio 2018 18:35

A seguito della bocciatura della Corte Costituzionale in merito alla norma votata dall'Assemblea regionale nel 2015, la quale prevedeva l'elezione diretta del Presidente, della Giunta e del Consiglio provinciale, l'on. Michele Mancuso, Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta dichiara: "Le sentenze vanno accettate e soprattutto rispettate. Certamente la Sicilia perde una grande occasione di rappresentanza democratica diretta. Sarà necessario un confronto - continua il deputato - con le varie istanze territoriali affinché si possa mettere mano alla Legge che regolamenta le ex province, oggi liberi consorzi. Questo - conclude il parlamentare nisseno - è l'ennesimo effetto negativo del fallimentare Governo precedente, al quale dopo la sentenza sui Commissari della sanità, si aggiunge quello delle ex province".



