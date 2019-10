Blocco nel sistema centrale del Ministero. A Caltanissetta sospeso lo sportello per le carte d’identità elettroniche

Attualita 534

Blocco nel sistema centrale del Ministero. A Caltanissetta sospeso lo sportello per le carte d段dentità elettroniche

I responsabili dell置fficio anagrafe sonoin costante contatto con i gestori della piattaforma al fine di verificare quando il sistema riprenderà piena funzionalità

Redazione

10 Ottobre 2019 10:25

Si comunica alla cittadinanza - si legge nel sito del Comune di Caltanissetta - che a causa di un blocco per manutenzione del sistema informatico centrale del ministero dell’Interno sin dalla giornata lunedì 7 ottobre e ancora in data odierna, è stata sospesa l’attività dello sportello dedicato alle procedure per il rilascio della carta d’identità elettronica.I responsabili dell’ufficio anagrafe del Comune di Caltanissetta sono in costante contatto con i gestori della piattaforma al fine di verificare quando il sistema riprenderà piena funzionalità.

Gli utenti presenti e quelli prenotati sono stati informati dal personale dell’ufficio anagrafe dove sono stati posti degli avvisi. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza.





