Cronaca 145

Blitz "Pandora", mafia ed estorsioni a San Cataldo: il Pm chiede la condanna di otto imputati

Il pubblico ministero Pasquale Pacifico ha chiesto pene comprese tra i 6 e i 12 anni di carcere

Redazione

07 Giugno 2019 16:39

Il pubblico ministero Pasquale Pacifico ha chiesto 8 condanne, per un totale di 84 anni di carcere, e pene comprese tra i 6 e i 12 anni, al processo su mafia ed estorsioni a San Cataldo legato al dossier Pandora.Ieri hanno esposto la loro tesi difensiva gli avvocati Gianluca Amico, Calogero Vinci, Salvatore Baglio, Torquato Tasso, Angelo ed Ennio També, per le posizioni del quarantacinquenne Massimo Scalzo, del cinquantottenne Gioacchino Chitè, del quarantatreenne Alessandro Scalzo e il ventottenne Ivan Cristian Callari.

Altre due, quelle del ventottenne Salvatore «Maratina» Raimondi e del trentanovenne Angelo Giumento erano state già affrontate nella precedente udienza.

Sul banco degli imputati siedono anche il cinquantatreenne Luigi Vivacqua e il cinquantenne Calogero Maurizio Di Vita. Su loro pendono le accuse, a vario titolo, di mafia, concorso esterno in associazione mafiosa e più episodi di estorsione aggravata.





Il pubblico ministero Pasquale Pacifico ha chiesto 8 condanne, per un totale di 84 anni di carcere, e pene comprese tra i 6 e i 12 anni, al processo su mafia ed estorsioni a San Cataldo legato al dossier Pandora.Ieri hanno esposto la loro tesi difensiva gli avvocati Gianluca Amico, Calogero Vinci, Salvatore Baglio, Torquato Tasso, Angelo ed Ennio També, per le posizioni del quarantacinquenne Massimo Scalzo, del cinquantottenne Gioacchino Chitè, del quarantatreenne Alessandro Scalzo e il ventottenne Ivan Cristian Callari.

Altre due, quelle del ventottenne Salvatore «Maratina» Raimondi e del trentanovenne Angelo Giumento erano state già affrontate nella precedente udienza.

Sul banco degli imputati siedono anche il cinquantatreenne Luigi Vivacqua e il cinquantenne Calogero Maurizio Di Vita. Su loro pendono le accuse, a vario titolo, di mafia, concorso esterno in associazione mafiosa e più episodi di estorsione aggravata.





News Successiva San Cataldo, sferra pugno in faccia ad un coetaneo e gli spacca la mandibola

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews