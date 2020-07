Cronaca 533

Blitz "Cerbero" a Santa Caterina: in cambio di appalti, gli imprenditori avrebbero offerto anche delle vacanze

Appalti e incarichi venivano concessi "in spregio a ogni regola" e con il meccanismo dell’affidamento diretto sotto soglia

Redazione

12 Luglio 2020 16:42

In cambio di appalti e lavori gli imprenditori, che sarebbero stati "compiacenti" al sistema illecito, avrebbero anche offerto delle vacanze agli amministratori. E' uno dei particolari che emerge dall'operazione "Cerbero", condotta da Craabinieri e Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Caltanissetta, che ha porvocato un vero e proprio terremoto nella giunta di Santa Caterina Villarmosa, retta da Antonio Fiaccato.Appalti e incarichi venivano concessi "in spregio a ogni regola" e con il meccanismo dell’affidamento diretto sotto soglia. Se necessario anche frazionando i lavori da affidare. Eccolo il meccanismo con cui il sindaco di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), Antonino Fiaccato, finito oggi ai domiciliari nell’ambito del blitz 'Cerberò di carabinieri e guardia di finanza, avrebbe pilotato gli appalti assegnandoli agli imprenditori amici.

"Il sindaco con la compiacenza di alcuni dipendenti del Comune - spiegano gli investigatori - è riuscito negli anni a dirottare lavori pubblici per un ammontare complessivo di circa 7,5 milioni di euro a favore di imprese 'graditè in cambio di 'favori di ogni generè o appoggi politici. Ai domiciliari, insieme al sindaco, sono finiti anche il suo vice, Agatino Macaluso, e l’assessore Giuseppe Natale. Per Calogero Rizza, considerato dagli investigatori la "vera interfaccia tra la componente politica e gli imprenditori" è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Santa Caterina Villarmosa.

Molti lavori sono stati affidati in forma diretta agli imprenditori "amici".

«A Santa Caterina Villarmosa c'era un’sistema affaristico corruttivo concussivo con a capo il sindaco che, con la collaborazione di altri fedelissimi amministratori da lui stesso nominati, per anni ha gestito la cosa pubblica in maniera familistica e quasi medievale». Lo ha affermato il comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, il colonnello Baldassare Daidone, sull'operazione 'Cerberò nell’ambito della quale sono stati arrestati il sindaco e due assessori. «Lavoravano - ha aggiunto il colonnello - solo gli imprenditori amici attraverso gli appalti che venivano assegnati con il cosiddetto sistema e cioè inferiori ai 40 mila euro o mediante la somma urgenza. In occasione dell’emergenza neve, scattata nei primi giorni del gennaio 2019, il sindaco si è rivolto ad un’impresa che dopo quaranta giorni ha presentato il conto. Non è modo di procedere. Il sindaco, in carica da tre mandati, ha un carattere forte e chi osava mettersi contro di lui veniva messo all’angolo, emarginato. L'inchiesta è nata dall’operazione , nel corso della quale abbiamo scoperto delle infiltrazioni mafiose al comune di San Cataldo. Sequestrando alcuni documenti ad un imprenditore di San Cataldo siamo arrivati fino a Santa Caterina». "Questo sistema - ha aggiunto il maggiore della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Salvatore Seddio - andava avanti almeno dal 2017. Un malcostume emerso da un’inchiesta che ha interessato San Cataldo. A Santa Caterina, per l’assegnazione degli appalti, c'era una sorta di gestione feudale del comune per gli appalti. Sindaco e vice sindaco facevano parte di una associazione a delinquere finalizzata ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione come corruzione, concussione e turbativa d’asta».



