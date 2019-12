Attualita 110

Blitz "antisporcaccioni" a Gela: elevate una ventina di multe a chi getta rifiuti per strada

I controlli sono stati effettuati a Cantina Sociale e in corso Salvatore Aldisio dove alcune zone erano state trasformate in discariche abusive

Redazione

10 Dicembre 2019 17:52

Tolleranza zero da parte dell’amministrazione comunale contro i

cittadini che non rispettano le regole di differimento dei rifiuti.

Stamattina, a distanza di pochi giorni, il sindaco Lucio Greco,

l’assessore all’ambiente, Grazia Robilatte ed i vigili urbani con in

testa il comandante Giuseppe Montana, hanno effettuato blitz

“antisporcaccioni” a Cantina sociale ed in corso Salvatore Aldisio dove,

gli angoli delle strade sono state trasformate in discariche.

Nel giorno di raccolta dell’indifferenziata, molti cittadini,

erroneamente conferiscono di tutto; dall’umido, alla carta, alla

plastica e, come se non bastasse, senza rispettare gli orari di

conferimento.

Sono state una ventina le multe elevate ai trasgressori che avevano

depositato i rifiuti non conformi davanti le proprie abitazioni. I

controlli proseguiranno a tamburo battente.

Tolleranza zero da parte dell’amministrazione comunale contro i

cittadini che non rispettano le regole di differimento dei rifiuti.

Stamattina, a distanza di pochi giorni, il sindaco Lucio Greco,

l’assessore all’ambiente, Grazia Robilatte ed i vigili urbani con in

testa il comandante Giuseppe Montana, hanno effettuato blitz

“antisporcaccioni” a Cantina sociale ed in corso Salvatore Aldisio dove,

gli angoli delle strade sono state trasformate in discariche.

Nel giorno di raccolta dell’indifferenziata, molti cittadini,

erroneamente conferiscono di tutto; dall’umido, alla carta, alla

plastica e, come se non bastasse, senza rispettare gli orari di

conferimento.

Sono state una ventina le multe elevate ai trasgressori che avevano

depositato i rifiuti non conformi davanti le proprie abitazioni. I

controlli proseguiranno a tamburo battente.

Gela, via libera al progetto Argo Cassiopea. Ugl: "Importante risultato raggiunto ma ciò da solo non basta"

News Successiva Gela, via libera al progetto Argo Cassiopea. Sicindustria: "Ottima notizia ma non bisogna abbassare la guardia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare