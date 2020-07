Cronaca 795

Blitz alla Scala dei Turchi affollata nonostante i divieti: c'è il fuggi fuggi, denunciati 31 bagnanti

Tantissime le persone che, come documentato dall'associazione ambientalista Mareamico, hanno ignorato i cartelli di divieto e le transenne

Redazione

27 Luglio 2020 12:42

È stata nuovamente presa d'assalto dai turisti la Scala dei Turchi, la scogliera di marna bianca di Realmonte, nell'Agrigentino, che la Procura ha posto sotto sequestro lo scorso 27 febbraio.Nell'ultimo week end di luglio, agrigentini e turisti hanno invaso la scogliera. Il sequestro, firmato dal procuratore Luigi Patronaggio, scattò per il pericolo crolli dovuto alla instabilità dei costoni rocciosi.

Tantissime le persone che, come documentato dall'associazione ambientalista Mareamico, hanno ignorato i cartelli multilingue di divieto e le transenne e non solo per un selfie ricordo. In tanti, con ombrellone piantato sulla marna, erano distesi a prendere il sole. Sono intervenuti i militari della Guardia costiera di Porto Empedocle e i carabinieri.

Sono 31 le persone che sono state denunciate dai carabinieri e dalla Guardia costiera. Alla vista dei militari intervenuti, tantissimi turisti si sono allontanati velocemente, via mare e via terra.

Dall'inizio dell'estate sono state denunciate alla Procura più di 100 persone per violazione di sigilli. Ma denunce e appelli non bastano a evitare che la costa venga assaltata. Il sequestro, firmato dal procuratore Luigi Patronaggio, scattò per il pericolo crolli dovuto alla instabilità dei costoni rocciosi.







