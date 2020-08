Cronaca 976

Bimbo raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno: dichiarata la morte cerebrale

Il bimbo di 7 anni, è ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, in condizioni disperate. Escluso il gesto volontario

Redazione

14 Agosto 2020 11:51

E' stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che ieri mattina a Roma è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno. E' quanto si apprende da fonti inquirenti. Al momento chi indaga esclude il gesto volontario e fa rientrare la vicenda in una tragica fatalità. Il procedimento in Procura sarà rubricato con il reato di omicidio colposo. Il bimbo, 7 anni, ieri mattina era in casa on il nonno e il papà, in zona Conca d'Oro a Roma, quando è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola. L'arma è regolarmente detenuta. Il bimbo è stato portato in ospedale, al Policlinico Umberto I, in gravi condizioni.



