Bimbo morto in un incidente sulla Palermo - Mazara, il padre aveva fatto uso di cocaina

Nello schianto ha perso la vita uno dei due figli mentre l'altro si trova ricoverato ancora in gravi condizioni

23 Luglio 2019 17:11

Fabio Provenzano, 34 anni, che dieci giorni fa si è schiantato con l'auto lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, è risultato positivo alla cocaina. In tasca aveva anche una modica quantità dello stupefacente. Nell'incidente è morto il figlio dell'uomo, Francesco, 13 anni, mentre è ancora ricoverato in gravi condizioni l'altro figlio Antonino, 9 anni. L'accusa di omicidio stradale per Provenzano adesso si aggrava a causa del fatto commesso sotto effetto di droga.

