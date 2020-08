Cronaca 604

Bimbo morto a Modica, il padre naturale aveva presentato un esposto per maltrattamenti

L’iniziativa sarebbe dovuta a dei lividi che il piccolo aveva in volto, vicino all’orecchio

19 Agosto 2020 08:31

Il padre del bimbo di 21 mesi morto a Modica, per l’accusa a causa di percosse subite dal convivente della madre, aveva presentato lo scorso luglio in Liguria, dove lavora, un esposto per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio.L’iniziativa sarebbe dovuta a dei lividi che il piccolo aveva in volto, vicino all’orecchio. La nonna paterna aveva visto le lesioni e le aveva documentate con delle foto scattate al bambino che pare avesse anche problemi a camminare. La mamma si giustificava raccontando che il bambino era caduto mentre giocava.



